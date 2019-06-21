مال وأعمال

أكدت شركة وربة للتأمين أن الشركة قامت بإنهاء العقد المبرم مع وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وبناء عليه قامت الوكالة بسحب التصنيف الائتماني الممنوح للشركة.

وأضافت بأن شركة وربة للتأمين لاتزال مصنفة من قبل واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم وهي وكالة ستاندرد أند بورز standard& poors.

ولفتت إلى انه توجب على شركة وربة للتأمين التنويه باصدار هذا البيان، لتؤكد استمرارية تميزها في تقديم خدماتها وفقاً لأعلى المعايير العالمية والاقليمية والمحلية، وسعيها الدؤوب على تطوير أعمالها والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة وعريقة في حقل صناعة التأمين بدولة الكويت.

وتوجهت شركة وربة للتأمين بالشكر والعرفان لمساهمي الشركة وعملائها الكرام على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر، والذي يشكل الركيزة الاساسية في سعينا لتحقيق التميز في تلبية أمالكم وطموحاتكم، واستمرارية تقديم خدماتنا المتميزة.

