مال وأعمال

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن مشاعر القلق بسبب الأزمة العابرة التي يمر بها التعاون الخليجي، مما يضع القطاع الخاص الخليجي أمام مسؤولية وطنية تاريخية لرأب الصدع، وتوحيد الصف، والتمسك بالرسالة والأمل. خاصة وأن اتحاد الغرف الخليجية كان خطوة سابقة على قيام مجلس التعاون الخليجي، مهيئة له، ومبشرة به، وداعية إليه.

وقال الغانم - في كلمته خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت اول من امس الاجتماع الواحد والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبدالله العبيدي. وشاركت فيه وفود تمثل جميع غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاداتها - ان هذا الاتحاد، الذي نشأ عن إيمان ثابت وعميق بالترابط العضوي الكامل بين أعضائه، مدعو أكثر من أي وقت مضى للتمسك برسالته بعد أن أثبتت الأحداث صحتها وأصالتها، وبعد أن أكدت الأيام أن الانحراف عنها هو الذي جعل الآخرين يطمعون بملء الفراغ الناجم عن غيابنا. واكد الغانم اني اتحدث ليكم الآن، وحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحد في بغداد بالذات. متعالياً على الجرح، مدركاً لحجم الخطر، مؤمناً بأن التجزئة حالة طارئة لا بد أن تنتهي، لأن في استمرارها خسارة كل الأطراف بلا استثناء. وإني على ثقة بأن مثل هذه الروح المؤمنة بمستقبل الأمة والمنطقة رغم كل سُحب البارود، وغليان المياه، هي الروح التي ستسود اجتماعنا اليوم. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الصلة بتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي ومنها؛ اللقاء الدوري المشترك مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس، ومتابعة قرارات الدورات السابقة، ومستجدات تشييد المبنى الجديد للاتحاد، وتطوير الأمانة العامة.

