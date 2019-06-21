مال وأعمال

طوكيو - (رويترز): ارتفعت أسعار النفط قرابة اثنين بالمئة بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.

و صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار أو 1.8 في المئة إلى 62.95 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام 0.5 في المئة

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا أو 1.7 في المئة إلى 54.66 دولاراً للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 0.26 في المئة في الجلسة السابقة.

وأشار فين زيبيل الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إلى بعض العوامل، قائلا «في الولايات المتحدة، من المرجح أن يتسارع الطلب (النفطي) في الصيف، ويبدو أن اجتماع أوبك سيُفضي إلى التمديد أو ربما حتى إلى إجراء مزيد من التخفيضات».

وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو عامين، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما سجلت المنتجات المكررة أيضا انخفاضا مفاجئا بسبب زيادة الاستهلاك، إذ ارتفع الطلب على البنزين على أساس أسبوعي وزاد 6.5 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام.

واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الاجتماع في أول يوليو، على أن يعقب ذلك اجتماع مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة في الثاني من الشهر ذاته، بعد أسابيع من الجدل بشأن المواعيد.

وستبحث أوبك وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وبعدت ضخمها لأعلى مستوى في نحو عامين.

