مال وأعمال

أبرمت شبكة عرب كليكس، اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك مع شركة بسمة ميديا، تنص على العمل المشترك لبناء شبكة علاقات وتعزيز الترابط فيما بين الناشرين من مختلف وسائل الإعلام والإعلاميين والمؤثرين عبر شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من جانب، ومنصات التجارة الالكترونية المختلفة المحلية والإقليمية من جانب اخر، مقدمين بذلك أكبر شبكة تسويق رقمي على مستوى منطقة الدول العربية.

وقع الاتفاقية كلٍ من ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «عرب كليكس»، وناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا، ، وذلك في مقر شركة بسمة ميديا في مدينة دبي للإعلام.

وقال ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـعرب كليكس: نسعد في هذه الشراكة مع شركة بسمة ميديا لتعزيز حجم أعمال شبكتنا والوصول إلى أكبر شريحة من الإعلاميين والمؤثرين في الوطن العربي ومن ثم تعزيز أعمال التجارة الالكترونية، في ظل النمو المضطرد لهذا القطاع الهام والحيوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل شبكة التّسويق الرقمي «عرب كليكس» كداعم ومساعد لمختلف الشركات في تعزيز حصتها السوقية من حجم المبيعات الالكترونية في المنطقة».

من جهته قال ناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا: «لقد استثمرنا خلال السنوات الماضية في بناء قواعد بيانات وبناء برامج اتصال وتوزيع اعلامي لتغطية الاعلام التقليدي والجديد، ووضع آلية تعاون ورصد غير مسبوقة عبر اومنيس ميديا. كوم.

