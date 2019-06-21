مال وأعمال

ارتفع إجمالي الودائع في أبريل 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.3 في المئة ومازالت عند حاجز تجاوز 43.3 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بثلاثة أضعاف تلك النسبة أي 5 في المئة على أساس سنوي حيث اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في أبريل 2019 من حاجز 37.2 مليار دينار. تقترب قيمة النمو السنوي للودائع من 574 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2 في المئة، برغم تراجع الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة، وهو معدل انخفاض أقل من ذي قبل. وعند المقارنة على أساس شهري، زادت أرصدة الودائع بحدود نصف في المائة برغم انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بحدو نصف في المئة أي بحوالي 221 مليون دينار في حين زادت الودائع 6.5 في المئة على أساس شهري في أبريل. ارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أبريل 2019 الى 85.2 في المئة مقارنة مع 84.5 في المئة في أبريل 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.8 في المئة مقارنة مع 15.5 في المئة في أبريل 2018.

ودائع القطاع الخاص

زادت ودائع القطاع الخاص في أبريل على أساس سنوي بنسبة 2.2 في المئة أي نحو 781 مليار دينار ومازالت عند مستوى مرتفع بلغ 36.9 مليار دينار. وتقترب بذلك من المستوى المرتفع الذي وصلته في شهر مارس. وقد انخفضت بنهاية أبريل بشكل طفيف بحدود نصف في المئة على أساس شهري عن حجمها في مارس 2019. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بزيادة عن نسبتها البالغة 91.6 في المئة في أبريل 2018، ومثلت الودائع بالعملة الأجنبية النسبة الباقية 6.7 في المئة من ودائع القطاع الخاص في أبريل 2019.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وبلغت حصتها 58.8 في المئة مقابل 57.2 في المئة في ابريل2018، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 26.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 27.4 في المئة في أبريل 2018، واستقرت حصة ودائع الادخار عند حدود 15.2 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أبريل من العام الحالي والماضي.

نمو ودائع الخاص

استقرت الودائع تحت الطلب عند 9 مليارات دينار في أبريل منخفضة بحوالي 3.7 ملايين دينار على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع الادخار 5 في المئة الى 5.2 مليارات دينار، أي بارتفاع 248 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في ابريل 2018، وارتفعت أيضاً ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 20.1 مليار دينار بزيادة 5.9 في المئة على أساس سنوي. وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي 4.1 في المئة بحوالي 1.4 مليار دينار مقتربة من 34.5 مليار دينار. على الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 19.3 في المئة الى 2.5 مليار دينار مقارنة مع أكثر من 3 مليارات دينار في ابريل 2018.

النمو الشهري

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أبريل على أساس شهري بنسبة 4.4 في المئة، والودائع الادخارية بنسبة 2.8 في المئة بحوالي 145 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 2.2 في المئة أي حوالي 452 مليون دينار على أساس شهري.

وعلى ذلك تحسنت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بشكل طفيف في أبريل على أساس شهري بحدود ربع في المائة أي حوالي 76 مليون دينار مقارنة مع 34.4 مليار دينار في مارس 2019. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10.7 في المئة مقارنة مع 2.8 مليار دينار في مارس 2019.

ودائع القطاع الحكومي

بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.4 مليارات دينار في أبريل، إلا أنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المئة في حين تعد أعلى أساس شهري بنسبة 6.5 في المئة عن حجمها في مارس 2019 البالغ حوالي 6 مليارات دينار. ومن الملاحظ تواصل تراجع الودائع الحكومية منذ وصلت أعلى مستوياتها في منتصف العام قبل الماضي حين تجاوزت 7.1 مليارات دينار، كما يلاحظ تراجع معدلات نمو الودائع الحكومية منذ ذلك الوقت على أساس سنوي إلى أن أصبحت تسجل معدلات انخفاض منذ بداية العام الماضي.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.3 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في ابريل العام الحالي مقارنة مع 95 في المئة في أبريل 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.7 في المئة مقابل 5 في المئة في أبريل 2018.

