مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثاني عشر من يونيو الجاري أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم لعملائه أكبر عدد من الفرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا. وقد أسفر السحب عن حصول الرابحة سالي محسن على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار. بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل رابح وهم : محمود مندي أحمد، فاطمة خالد أحمد، شريفة سالم حسين، محمد حلمى الأمير، راشد عبدالعزيز العويش، محمد عبدالهادى يعقوب الوزان، مها محمد عمر، فاطمه حنون الشمالي، محمد على ابراهيم، محمد عبدالمحسن الموسي، ربا فاروق العابد، اعتدال حسين خلف خزعل، صادق حبيب الشريف، محمد حمد العنزى، جميل محمد علي، محمد علي ابراهيم، حسين عيسى العرادي، عمران زهير حسن، مريم ابراهيم عيسى، حسن راضي علي. يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250,000 د.ك للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته . هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار.

ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100,000 د.ك في كل من العيدين، أعادهما الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات .

وبالإضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي.

