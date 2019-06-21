مال وأعمال

صرح عبدالله مروان العيسى عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين بأن الجمعية تسعى دائما لتحقيق اهدافها في تطوير ورقي مهنة مراقبي الحسابات وتمثيلهم امام الجهات التنفيذية والتشريعية واهم هذه المسؤوليات والتى تبناها وحرص عليها مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين هو قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الجديد حيث دأبت الجمعية الى التحرك والتدخل باختيار افضل من يمثلها في مناقشة التعديلات المقترحة على القانون، وفور ان حصلت الجمعية على مسودة القانون عقدت اجتماع بتاريخ 30/4/2019 حضره اعضاء لجنة مراقبي الحسابات بالجمعية وممثلي مكاتب التدقيق الكبرى لمناقشة التعديلات على القانون وسماع مقترحات اصحاب المهنة

وأفاد العيسى بأنه تم دعوة الجمعية لحضور اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة وذلك يوم الاحد الماضي لمناقشة القانون وبحضور كل من عبدالله مروان العيسى عضو مجلس الإدارة وعلي بدر الوزان - عضو مجلس الإدارة ود. علي عويد رخيص - رئيس لجنة مراقبي الحسابات وبحضور وزير التجارة والصناعة والأخوة المستشارين والباحثين لدى مجلس الأمة وتم شرح وتسليم الرأي المهني المقترح من الجمعية على مشروع القانون، وقد لاقت معظم الاقتراحات استحسان رئيس وأعضاء اللجنة واعضائها ووزير التجارة والصناعة وقد غطى الإجتماع بعض النقاط الاساسية في القانون والذي قد يستدعي جلسة اخرى لترتيب بعض الأراء التي دار حولها خلاف فني بوجهات النظر مثل سلطة الضبطية القضائية والاعمال الاستشارية والذي ترى الجمعية الاسترشاد بانظمة (IFAC )والتي حددت الاعمال الاستشارية المباحة لمراقب الحسابات العمل بها وغيرها من نقاط فنية مهمة.

كما أشار العيسى بانه يأمل ان تؤخذ ملاحظات الجمعية بعين الاعتبار قبل التصويت على القانون حيث ان الملاحظات المقدمة جميعها تهدف بالنهاية لرقي المهنه وخرجت من رحم ممارسي المهنة لمواكبة قرارت مجلس المعايير المحاسبة الدولي IASB.

واختتم العيسى تصريحه بتوجيه الشكر لاعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على دعوتهم والاهتمام والإستمرار بدعمهم بكل النواحي الفنية التي قد تساهم في رقي النظام المالي والاقتصادي في بلدنا الكويت كما نثني ويشكر على الجهد والتعاون الواضح الذي يبديه معالي وزير التجارة والصناعة وفريقه المتميز في تطوير التشريعات وحرصه على سماع رأي الجمعيات المهنية.

