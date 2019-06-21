علم ومعرفة

«الجزيئات: العناصر وعمارة الأشياء»

تيودور غراي

مشروع «كلمة» للترجمة

ترجمة عمر سعيد الأيوبي

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي كتاب «الجزيئات: العناصر وعمارة الأشياء» للكاتب تيودور غراي، ونقله الى العربية عمر سعيد الأيوبي.

«الجزيئات» هو الكتاب الثاني في ثلاثية العناصر التي باعت أكثر من مليون نسخة. وفيه يخطو تيودور غراي الخطوة التالية في القصة التي بدأت بتقصي الجدول الدوري للعناصر في كتاب «العناصر: استعراض بصري لكل الذرات المعروفة في الكون» (صدر عن كلمة في سنة 2018)، وتوجت بكتاب «التفاعلات: استعراض مصور للعناصر والجزيئات والتغير في الكون».

واذا كان الجدول الدوري للعناصر هو الفهرس العام للعالم المادي، فان ما نقابله في حياتنا اليومية من جزيئات أكثر بكثير مما نقابل من عناصر - آلاف لا يمكن عدها مقابل عشرات لأن الذرات تتحد معا بكثير من الطرق المختلفة. وفي كتاب «الجزيئات»، يستعرض غراي، عن طريق القصص الرائعة والصور الفوتوغرافية المدهشة البنى الكيميائية الأساسية والمفيدة والجميلة والأكثر اثارة للاهتمام من ملايين البنى التي تكون كل المواد في العالم.

يبدأ الكتاب باستعراض كيف تتحد الذرات معا لتكوين الجزيئات والمركبات، والاختلاف بين الكيمياء العضوية وغير العضوية. ثم يستعرض المجموعة الواسعة من المواد التي يمكن أن تنشئها الجزيئات، بما في ذلك أنواع الصابون والمذيبات، والزيوت والمواد اللزجة، والصخور والخامات، والحبال والألياف، والعطور وقنابل الروائح الكريهة، والألوان والخضب، والمركبات المثيرة للجدل مثل الأسبستوس والكلوروفلوركربونات والثيميروسال.

وبهذا المعنى، فان هذا الكتاب أشبه بتشكيلة المركبات، أو المجموعات الكيميائية، التي يجدر بكل شخص امتلاكها، انه يضم القليل من كل شيء، ويجمع هذه الأشياء معا لتكون مشوقة لا كاملة. ويعلم الكتاب القارئ شيئا عن كيفية عمل عالم الكيمياء، ويقدم له فكرة عن مقدار اتساع هذا الموضوع.

وتملأ الصور الفوتوغرافية الكبيرة والرائعة، ورسوم المركبات وروابطها الكيميائية الصفحات، وتظهر الجزيئات في مختلف حالاتها بجمال أخاذ لم يشهد له مثيل من قبل. ولا يمكن في هذا الكتاب فصل المعلومات الغزيرة، التي لا تخلو من الطرافة، عن الصور التي تكمل الرواية وتوضحها، وتغني أحيانا عن كل الشروحات.

ومثلما فعل غراي في كتاب «العناصر»، فانه يعرض لنا الجزيئات كما لم نرها من قبل. «الجزيئات» هو الكتاب المثالي للهواة الذين يتوقون الى المزيد، ولكل من تفتنه أسرار العالم المادي ومكنوناته.

