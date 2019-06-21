إضاءات

تقدم الاعلامية علا الفارس برنامج «مع او ضد» بعد انضمامها مؤخرا الى مجموعة قنوات «بي ان» وتحديدا في «بي ان دراما»، وتستضيف في حلقاتها عددا من الشخصيات ذات الصلة بموضوع الحلقة، حيث يعتمد البرنامج على طرح قضية مهمة في المجتمع وفتح باب النقاش حولها مع من هم معنيون بها.

وقد تناولت في حلقاتها الاولى قضية الاطفال ومواقع التواصل، الى جانب موضوعات عدة تتعلق بظاهرة الفاشينستات، واخرى بإحدى الحالات النفسية المرضية وطرق علاجها.

وصرحت الفارس لجهات اعلامية إن البرنامج الجديد قد انطلق في أول أيام عيد الفطر والذي تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفن العربي مع المخرج اللبناني كميل طانيوس ومنها تعود للتقديم والإعلام من جديد من خلال ذلك البرنامج على شاشة بي ان دراما ابتداءً وتمنت أن ينال إعجاب المشاهدين فقد تم صنعه وتحقيقه بحب ٍ كبير وحرفيةٍ عالية».وكانت الفارس قد أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات «إم بي سي» في فبراير الماضي .

الجدير بالذكر ان الفارس شاركت أخيرا في المسلسل البدوي «صبر العذوب» الذي عرض على عدة قنوات فضائية.

