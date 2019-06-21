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تواصل مسرحية الرعب والكوميديا «خطوات الشيطان» شق طريق النجاح بخطى ثابتة، مُحققةً نسبة مرتفعة جداً من الإقبال الجماهيري على «الشباك» في موسم العيد المسرحي، منذ انطلاقتها في أول أيام عيد الفطر السعيد في قاعة «علي بهبهاني» بالنادي العربي الرياضي. وقد شهدت قاعة العرض، على مدى الأيام الماضية، حشود غفيرة من الجماهير، من مختلف الفئات والأعمار، حيث عجت بها أركان المسرح، ولم يثنها لهيب الجو في الخارج، عن القدوم إلى حيث - الأجواء المسرحية العليلة - الممزوجة بين الرعب حيناً، والكوميديا الهادفة في أحيان كثيرة.

ولايزال الجمهور يتدفق في نهاية كل أسبوع على المسرحية، حتى أمست كاملة العدد في معظم عروضها، إذ لا يوجد مقعد شاغر في كل العروض التي قدمت حتى الآن، وذلك لما أحدثته من نقلة نوعية نقلة كبيرة في مسرح الرعب على وجه الخصوص، لاسيما لناحية التكنيك الفني والتقنيات والخدع والجودة في التفاصيل كافة. ولعل ما يُميز «خطوات الشيطان» عن غيرها من العروض المتنافسة في مسرح العيد، هو العودة الموفقة لعدد من الوجوه التي توارت لسنوات عن «الخشبة» على غرار الفنانة القديرة انتصار الشراح التي عادت هذا العام للعمل مجدداً مع مسرح السلام، بعد غيابٍ دام 5 سنوات، لتقدم «دويتو« ناجحاً مع الفنان القدير عبدالعزيز المسلم، إذ تجسد دور «لطيفة» وهي الأم التي تحمل الارتباط الديني والحث على الصلاة والتماسك بين الأسرة للابتعاد عن شر خطوات الشيطان، كما يحمل دورها خطوطاً ثرية وعميقة. أيضاً، لا نغفل عن عودة الفنان مشعل الشايع، والذي يجسد واحداً من أهم الأدوار، ويحمل أكثر من حالة مسرحية وتعقيدات متشابكة. في حين عادت الفنانة مرام البلوشي إلى مسرح الكبار من خلال «خطوات الشيطان» لتطلَّ على جمهورها مجدداً بشخصية مُغايرة تماماً عمّا قدمته في أعمالها السابقة، عبر أدائها لدور»عهد» والذي يُعبّر عن حالة من الحالات التي تسير في درب الشيطان. كذلك، تؤدي الفنانة فوز الشطي «كراكترات» عدة من الكوميديا، وتعد هذه التجربة الثانية لها مع الفنان عبدالعزيز المسلم و«مسرح السلام» بعد مسرحية «المستذئبون» العام الماضي. كما أثبت المخرج والفنان الشاب عبدالله المسلم براعته في إدارة دفة الإخراج لمسرح الكبار، مستلهماً نجاحاته السابقة في مسرح الطفل والمسرح الأكاديمي. بدوره، تألق الفنان محمد الشعيبي في تقديم واحداً من أهم الأدوار وأكثرها جرأة، خلال تجسيده لأحد رجال الدين، كما تضمنت شخصيته أبعاد أخرى تتباين ما بين الكوميديا والرعب. أما الفنان محمد عبدالعزيز المسلم فقد كتب شهادة ميلاده كنجم واعد، إثر تميزه في تجسيد دور «بدر» ابن الفنانة انتصار الشراح.

في غضون ذلك، بدا واضحاً حرص الفنان القدير عبدالعزيز المسلم على إتاحة الفرص لكل الفنانين، بأن يقدموا أفضل ما لديهم على خشبة المسرح، خصوصاً أن المسلم سيتوقف من بعد «خطوات الشيطان» عن مسرح الرعب لفترة من الزمن، بغية العودة إلى المسرح الكوميدي، على غرار ما قدمه في السابق من أعمال هادفة وثرية، بينها « هالو بانكوك» و«عبيد في التجنيد» و«الخيران رايح جاي» وغيرها الكثير.

يُذكر أن «خطوات الشيطان» من الأعمال التي تعتمد على الرعب النفسي والواقعي، وهي مستمدة من الذكر الحكيم « لا تتبعوا خطوات الشيطان»، وتدور أحداثها حول صراع الإنسان مع الشيطان.

المسرحية من تأليف وبطولة عبدالعزيز المسلم عن قصة الكاتب محمد الكندري، إخراج عبدالله المسلم، ويشارك في البطولة كل من مرام البلوشي وعبدالله المسلم ومشعل الشايع ومحمد الشطي وفهد ليلي، إعداد وكلمات الأغاني للشاعر سامي العلي، كما كتب الشاعر الشيخ دعيج الخليفة كلمات بعض الأغاني أيضاً.

