إضاءات

يواصل المذيع محمد نجم تقديم البرنامج الاذاعي O morning عبر اثير اذاعة الكويت ويشاركه في التقديم المذيعة زينب القلاف وهو من اخراج جاسم محمد واعداد اريج الموسى وفواز المطيري ويغذي البرنامج المستمع بجرعة ايجابية صباحية يبدأ بها يومه من خلال فقرات ايجابية متنوعة.

كما يتخلل البرنامج العديد من الفقرات من كويت نيوز وأهم الاخبار المحلية واخبار التكنولوجيا والصحة والرياضة والفن والثقافة وآخر الاخبار والصيحات العالمية بالاضافة الى طرح سؤال للمستمعين او مناقشة موضوع وتتم المشاركة من خلال الاتصالات كما يتم تسليط الضوء على اهم الانجازات الشبابية الكويتية ونستضيفهم بالبرنامج مع وجود اللقاءات لابرز الناشطين المؤثرين بـ السوشيال ميديا.

