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نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام»، صورًا لها أثناء تكريمها مساء أمس السبت، في الحفل الختامي لمهرجان السينما التونسية ضمن دورته الثانية. وعلقت عائشة قائلة: «بكل فخر واعتزاز تسلمت أثناء الحفل الجائزة الشرفية للعصفور الذهبي Diaspora (جائزة المبدعين خارج أرض الوطن)». وكانت عائشة قد شاركت في مسلسل «أبو جبل» في السباق الرمضاني الماضي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله.

