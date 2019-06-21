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على مدى عقود زمنية طويلة اقترنت ببدايات الحركة الفنية في مصر ومروراً بسنوات تألقها وازدهارها لم ينقطع تواجد الفنانين العرب على الساحة الفنية المصرية ولايزال هذا التواجد قائماً- وربما- تزايد في السنوات الأخيرة لكن الجديد في هذه الأيام والذي بدأ يظهر على السطح بشكل اقرب إلى الظاهرة الجديدة هو تواجد عدد ليس بالقليل من الفنانين المصريين في الأعمال الفنية العربية في عدد من الدول ما بين الخليج ولبنان وسورية والمغرب - وبدأ الأمر وكأنه أشبه بالتغريد خارج السرب أي خارج حدود الوطن.. من خلال هذه المشاركات في أعمال يجرى تصويرها حاليا بالفعل أو في مراحل التحضير.

في الكويت شارك الفنان الكوميدي المتعدد الوجوه بيومي فؤاد في مسلسل «سبع أبواب» وهو دراما اجتماعية تطرح عديد من القضايا في إطار كوميدي والمسلسل من تأليف عبدالمحسن الروضان وإخراج سلطان خسروه وشارك في بطولته الفنانين سعد الفرج، هيفاء عادل، جاسم النبهان.

وفي الكويت أيضا شارك الفنان أحمد رزق والفنانة منة فضالي في فيلم «مفلح باشا» وهو من إنتاج الفنان الكويتي نايف الراشد وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وتجسد خلاله منة شخصية مضيفة جوية تعمل على خطوط شركة طيران بين مصر والكويت وتعيش قصة حب مع احد الشباب على إثر العديد من المشاكل التي واجهتها في بداية عملها.

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى في سباق رمضان الماضي من خلال مسلسلها الخليجي «البشارة» وهو من تأليف السعودي سعد المدهش وإخراج الإماراتي راكان كما شاركت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة في المسلسل الخليجي الكوميدي «أنا عندي نص» والذي عرض رمضانيا على عدد من القنوات الخليجية وشارك به عدد من نجوم الدراما في الخليج على رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله وبين السعودية والإمارات ومصر أوشك الفنان طلعت زكريا على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «بعد الخميس» الذي يعد إنتاجاً عربيا بين الدول الثلاث ويجمع فنانين من خمس دول عربية منهم: عبدالله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم من السعودية ومنصور الفيلي وبلال عبدالله وعلي تميمي وجيهان أنور من الإمارات وداليا خليل من لبنان وبسام علي من سورية ويقدم المطرب العراقي محمود تركي أغاني الفيلم الذي يخرجه السعودي حيدر سمير الناصري.

كما ظهر الفنان احمد فهمي على شاشة رمضان الماضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «بروفا» مع نهلة عقل داود وماغي بوغصن ووسام صباغ والمسلسل من تأليف ريم مشهدي وإخراج رشا شربتجي.

وأعلن الفنان طلعت زكريا أخيرا عن التحضيرات التي بدأت بعد عيد الفطر المبارك لفيلم سينمائي مغربي - مصري مشترك سيشارك في بطولته وسيجري تصويره بين مصر والمغرب وعدد آخر من الدول العربية ويتكتم زكريا كل التفاصيل المتعلقة بالفيلم حتى يبدأ مرحلة تصويره.

وإذا كان هذا سينمائيا وتلفزيونيا فعلى مستوى المسرح يقدم عدد من نجوم الكوميديا المصريين عروضهم المسرحية على المسارح السعودية في إطار برنامج الترفيه التي أطلقته المملكة تحت عنوان مواسم السعودية وفي مقدمة هؤلاء النجوم الفنان محمد سعد الذي يقدم شخصية «بوحة» التي قدمها في فيلمه الشهير الذي حمل نفس الاسم.. لكن من خلال العرض المسرحي الكوميدي «فوق كوبري ستانلي» وتشاركه البطولة الفنانة مي سليم وفي الدمام قدم الفنان احمد بدير مسرحيته الكوميدية «ميكي أفندي مش ماوس» والتي شاركته بطولته الفنانة هالة فاخر ومعهم محمد الصاوي وادوارد.

وبعد غيبة استمرت لأكثر من ربع قرن عاد الفنان الكبير حسن يوسف للمسرح من خلال مسرحية «ليلة زفاف المرحوم» التي قدمت على مسرح «مركز الظهران» بالدمام أيضا والمسرحية من تأليف أاحمد الابياري ويشارك في بطولتها عمر حسن يوسف وشعبان عبدالرحيم وطلعت زكريا وإيمي طلعت.. وكان آخر عرض مسرحي شارك به حسن يوسف عام 1991 هو «تصبح على خير يا حبة عيني» مع الفنان محمد عوض والفنانة شهيرة ويونس شلبي. كما يشارك الفنان أحمد أمين بفرقته المسرحية بعرض «خالي النت يحبك» على مسرح جامعة الرياض بالسعودية بعد ان قدمت عروضها قبل شهر رمضان على مسرح جامعة مصر بالقاهرة والمسرحية من تأليف سارة هجرس وإخراج علاء إسماعيل.

