عربيات ودوليات

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل امس الى بيونغ يانغ في زيارة تستمر يومين، هي الاولى لرئيس صيني الى كوريا الشمالية منذ 14 عاما. وترافق شي زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانغ يي ومسؤولون آخرون، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.وسيسعى شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين العلاقات التي تدهورت بسبب تجارب بيونغ يانغ النووية ودعم بكين لاحقا لعقوبات دولية عليها. وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار حليفته من فترة الحرب الباردة أربع مرات في السنة الماضية فيما دعت بكين لتخفيف العقوبات.

