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طهران- واشنطن الوكالات: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط «طائرة تجسس أميركية مسيرة» امس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية في حين اكدت واشنطن ان الطائرة اسقطت فوق المياه الدولية في مضيق هرمز. وفي مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة قال الحرس الثوري في بيان إن «نيران الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقطت» الطائرة المسيرة «في ساعات الصباح الأولى» في محافظة هرزمكان في جنوب إيران. وأضاف البيان أن الطائرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان) أسقطت في منطقة كوه مبارك «بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية». ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية.ولم يبث التلفزيون أي صورة بعد للطائرة المذكورة. وبحسب التلفزيون، تقع المنطقة التي سقطت فيها الطائرة في محيط مرفأ جاسك على بحر عمان. ومحافظة هرمزكان محاذية لمضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية التي تنقل بحرا.

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بأن قيام إيران بإسقاط الطائرة «يحمل رسالة واضحة وقاطعة». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن سلامي القول خلال فعالية امس «إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة يثبت جهوزيتنا للرد بحزم على أي اعتداء بصورة حازمة».وشدد «حدودنا خط أحمر بالنسبة لنا، ولو أراد أي عدو الاعتداء على حدودنا، فسيتم تدميره».

وجدد سلامي التأكيد «نعلن أننا لا نية لنا للدخول في حرب مع أي دولة، ولكننا جاهزون تماما لأي حرب، وما حدث اليوم مؤشر دقيق لهذا الأمر». بدوره قال مجلس الأمن القومي الإيراني امس إن المجال الجوي الإيراني «خط أحمر».وأضاف أن إيران ستدافع عن مجالها الجوي وحدودها «بالقوة» حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

في المقابل أفاد مسؤول أميركي، امس أن طائرة عسكرية أميركية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وتحدث المسؤول، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته قائلاً إن الطائرة المسيرة من طراز البحرية الأميركية «MQ-4C Triton» دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتأتي الحادثة في خضم توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة جددت تأكيد عدم نيتها خوض الحرب مع إيران كما أوفدت مبعوثها بريان هوك إلى المنطقة لبحث الملف الإيراني.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في بيان إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران، «لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة».

وأشارت الوزارة إلى أن أحدث عملية لنشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط، التي أعلنت الاثنين الماضي، تشمل كتيبة صواريخ «باتريوت» وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع، «وغيرها من قدرات الردع».

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية أن الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك بدأ الاربعاء جولة خليجية، لبحث «العدوان الإيراني في المنطقة». وقالت الوزارة «سيقدم أيضا معلومات مخابرات أميركية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن». وتابع البيان أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ «لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني».

وكان هوك قال إن حملة الضغط القصوى على إيران هدفها حرمان طهران من دعم الأنشطة الإرهابية وجلبها إلى طاولة المفاوضات. وأضاف في جلسة استماع عقدت بالكونغرس أن «إيران كانت تزيد من أنشطتها الإرهابية قبل فرض العقوبات عليها». وأكد هوك أن «النظام الإيراني أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وأن ميزانية إيران العسكرية الأخيرة انخفضت 28%»

وأشار هوك إلى أن دعم إيران للحوثيين أطال معاناة الشعب اليمني، وان طهران ساعدت نظام بشار الأسد على قتل مئات الآلاف من المدنيين في سورية.

