عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذّر نواب أميركيون من استخدام تفويض بشن الحرب كان قد أُقر في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر لمهاجمة إيران منتزعين في ذلك إقرارا من الممثل الأميركي الخاص بإيران بأن طهران لم تقف وراء اعتداءات العام 2001. ورفض الممثل الأميركي الخاص بإيران براين هوك مرارا حسم جدل حول ما إذا كان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحق بشن هجوم على إيران، مكررا تصريحات غير ملزمة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أدلى بها في الكونغرس في أبريل.وقال هوك أمام هيئة منبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «لست خبيرا في قانون سلطات الحرب. ما يمكنني قوله هو أن كل ما سنقوم به سيكون قانونيا».لكن ردا على سؤال وجهه إليه النائب الديموقراطي براد شيرمان حول ما إذا كانت إيران تتحمل مسؤولية سقوط قتلى أميركيين في اعتداءات 11 سبتمبر، أجاب هوك بـ «كلا». وأكد هوك أن أي عمل عسكري أميركي محتمل ضد إيران سيكون دفاعيا قائلا «لا أحد يتحدث عن عمل هجومي».وبعد الاعتداءات التي شنّها تنظيم «القاعدة «في عام 2001 وأدت إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، فوّض الكونغرس الرئيس الأميركي حينها جورج بوش بشن حرب في أفغانستان حيث كان يتواجد زعيم التنظيم أسامة بن لادن. ومذّاك تستخدم الإدارة التفويض لتبرير عملياتها في دول يتواجد فيها التنظيم مثل اليمن والفيليبين. وكان وزير الخارجية الأميركي قد قال في أبريل لدى مثوله أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ «لا شك» أن هناك رابطاً بين إيران وتنظيم «القاعدة». الى ذلك قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب «اكتفى من إيران» لافتا إلى أن الوقت يشارف على الانتهاء فيما يتعلق بتفادي صراح إقليمي بين إيران وإسرائيل.جاء ذلك في مقابلة لغراهام مع قناة «FOX» الأميركية، حيث قال «نتجه لصراع» موضحا ان إسرائيل لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم «بصورة ستؤدي إلى تصنيع سلاح نووي» وذلك في تعقيب على إعلان طهران، الاثنين، أنها سترفع معدلات تخصيب اليورانيوم خلال 10 أيام. وأضاف «إذا قاموا (الإيرانيون) بما قالوا إنهم سيقومون به، أنا أعرف (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو) جيدا، لن يجلس على طرف ويسمح بالتحضير بمحرقة ثانية، لن يحصل ذلك». وتابع غراهام قائلا: «الرئيس سيوقف (الإيرانيين) من الحصول على سلاح نووي، اعتقد أنه سيوقفهم من زعزعة تدفق النفط وتفجير أنابيب نفط دول أخرى، لا يريد (ترامب) صراعا ولكن فرص الحيلولة دون ذلك تنفذ».

