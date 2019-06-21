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واشنطن الوكالات: حذرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي من ان المجلس سيتخذ إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، إذا أثبت التحقيق الذي يجريه الديموقراطيون «تورطه في تقصير كبير».

ويجري المجلس تحقيقا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن بيلوسي قولها إنّ «الأمر لا علاقة له بالاختلافات السياسية أو الانتماءات الحزبية، بل يتعلق بحب الوطن». وتابعت بيلوسي أن التحقيق الذي يجريه مجلس النواب «يكشف كل يوم عن جديد»مضيفة أن مجلس النواب «على استعداد لفتح جلسات استماع بشأن عزل الرئيس في حالة إثبات تورطه بتقصير كبير».

في غضون ذلك قال المستثمر الملياردير الأميركي، جيفري جوندلاخ، إنه من المحتمل أن ينسحب الرئيس ترامب من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام2020. وقال جوندلاخ في مقابلة مع شبكة قناة «فوكس بيزنس» الاميركية «لست متأكدا حتى مما إذا كان سيخوض غمار المنافسة حقا»، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرغ». وأضاف: «إذا دخل الاقتصاد في ركود ولم يستطع (ترامب) انتشاله برفع الرسوم فستكون أمامه فرصة ضئيلة جدا للترشح». وأعطى جوندلاخ مثالا على ذلك بالرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون الذي خاض حملة انتخابية لفترة قصيرة ثم انسحب بسبب مشكلات تتعلق بالحرب. وقال إن ولاية ترامب الثانية سيحددها مدى نجاح أدائه الاقتصادي. وأضاف «طالما أن الاقتصاد لم يتعثر سيفوز ترامب بإعادة انتخابه».

ونجح ترامب في 24. 8 مليون دولار في الساعات الأولى من الإطلاق الرسمي لحملته لإعادة

انتخابه رئيسا لولاية جديدة، ليتفوق بدرجة كبيرة عن أي منافس من الحزب الديموقراطي. ومن بين الديموقراطيين، جمع نائب الرئيس السابق جو بايدن أكثر قليلا من 6 ملايين دولار في أول 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن حملته،بينما حصل السيناتور بيرني ساندرز على نحو 6 ملايين دولار أيضا من المانحين في نفس الفترة.

