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الرياض واشنطن الوكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، امس أن «مقذوفا حوثيا معاديا» سقط ليل الاربعاء بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).

وأوضح أن «الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز»على حد زعمها ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني».

وشدد المالكي على أن استهداف المنشآت المدنية يرقى إلى جريمة حرب. وأضاف أن «اعتراف تلك الميليشيات الإرهابية يثبت أيضاً حصولها على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)».

وقال المتحدث «إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي» مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض الخميس أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بضربة صاروخ على السعودية بعد أن قال الحوثيون إنهم قصفوا بصاروخ محطة كهرباء جنوب المملكة. وأكدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان «تم إطلاع الرئيس على تقارير حول هجوم بصاروخ على المملكة العربية السعودية». وقالت «نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل المشاورات مع شركائنا وحلفائنا».

الى ذلك طالب البرلمانيون العرب في اجتماع عقدوه في القاهرة الأمم المتحدة بـ»تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية» متّهمين الحوثيين باستهداف المنشآت المدنية والحيوية في السعودية..وطالب البرلمان العربي «الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة».كذلك طالب البرلمان بـ «ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولًا أو جماعات».

