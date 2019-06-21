عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: أعربت روسيا عن قلقها من احتمال اندلاع حرب جديدة في الخليج، وأسفت لغياب أي مؤشرات على تخلي واشنطن عن نهج المواجهة مع طهران، واستمرارها في لعبة استعراض العضلات في المنطقة.وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف امس تعليقا على إرسال منظومة صواريخ باتريوت أميركية وطائرات استطلاع مسيرة إلى الشرق الأوسط قائلا «لا يبقى سوى أن نأسف لعدم وجود علامات على التخلي عن نهج المواجهة. الولايات المتحدة تستعرض عضلاتها، وتبدي عزمها الضغط على إيران، الدولة التي التزمت في السنوات الأخيرة بتنفيذ التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا تزال من الناحية الفنية ضمن هذا الاتفاق». وأضاف: «نأمل ألا يؤدي إرسال قوات ومعدات إضافية إلى منطقة الخليج لإشعال شرارة تؤدي إلى نشوب الحرب». وأشار ريابكوف إلى أن «زعزعة الاستقرار أمر خطير للغاية، وخاصة في هذه المنطقة، فيما لم يفت الأوان بعد حيث يجب على جميع الذين يستهينون وبصورة غير مسؤولة بمثل هذه الخطوات، الكف عن ذلك والأخذ بالاعتبار التفكير السليم والحجج، التي تحتم المسؤولية على اللاعبين الدوليين، بمن فيهم روسيا».