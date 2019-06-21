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عربيات ودوليات

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جاويش أوغلو إلى أصفهان لبحث المستجدات مع ظريف


طهران د. ب. أ: توجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو امس الى إيران في زيارة رسمية ضمن اطار «المشاورات السياسية المستمرة» على ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن موسوي قوله إن جاويش اوغلو سيتوجه إلى مدينة اصفهان وسط البلاد، حيث يجري مباحثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم. واشار موسوي إلى أن المباحثات بين وزيري خارجية البلدين سوف تتناول العلاقات الثنائية، ومن بينها تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، ومستجدات المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية المشتركة.


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