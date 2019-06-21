نهار الكنانة

الأيديولوجية السياسية ليست وحدها القادرة على جمع الأحزاب لكنه الإجماع على حب الوطن ودعم القيادة السياسية والجيش والشرطة هذا ما أكد عليه م. تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

«النهار» التقت مطر للحديث عن التحالف الذي يضم 38 حزبا سياسيا كيف بدأ ؟وما هو دوره خلال الفترة المقبلة وخطة عمله؟ وامتد بنا الحديث عن المشهد الحزبي في مصر. وإلى نص الحوار:

كيف بدأت فكرة التحالف؟

التحالف بدأ منذ عامين ونصف حيث جاءت الفكرة من ضرورة تكاتف الأحزاب بعد الظروف التي تمر بها البلاد. وكان السؤال لماذا لا يكون لنا دور.. أي حزب مهما كانت قوته لن يستطيع أن يعمل بمفرده لن يستطيع أن يغطي الجمهورية بالكامل نظرا لضعف الإمكانات المادية وعزوف بعض الشباب عن المشهد السياسي، لذلك كان لابد من التكاتف وأن نكون مجموعه واحدة يجمعها حب الوطن.

المرحلة الراهنة تفرض على الأحزاب التوحد من أجل دعم مؤسسات الدولة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف مصر وشعبها. لقد بدأت اتصالاتي مع المستشار جمال التهامي رئيس حزب «حقوق الإنسان والمواطنة» وناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» وكان محور حديثنا هو رفضنا لأن يطلق علينا «أحزاب كارتونية» خاصة أن الجو العام حاليا مناسب لإقامة حياة ديموقراطية وتعددية حزبية حقيقية في أجواء حرية الرأي والتعبير، فلم يعد هناك وجود لاحتكار السياسة ولا مكان للاستحواذ والانفراد بالرأي فقد انتهى زمن الحزب الواحد. والآن نستطيع أن نمارس دورنا السياسي دون تهديد أو ضغط، فالحياة الحزبية في مصر لن تقوى إلا من خلال التوسع بالقواعد الشعبية في الشارع، ومن خلال تحالفات حزبية تعمل على تقوية هذه القواعد، بشكل يلمسه المواطن من ناحية، ويخدم الدولة من ناحية أخرى.

وهل تحقق ذلك في تحالف الأحزاب المصرية؟

جميع مكونات التحالف تعمل سويا من أجل مصلحة الوطن وتقديم الدعم له في كل المجالات، ونجتمع على مبدأ إنكار الذات وحب الآخر وإعلاء الصالح العام، ونسعى لنصبح رقماً مهماً في المعادلة السياسية.

الجميع في هذا التحالف يرغبون في أن نكون نموذجاً في العمل العام وصناعة ديموقراطية حديثة ترسخ مفاهيم جديدة في العمل السياسي ترتكن إلى التعاون والبعد عن الذاتية ونظرية المصلحة.

وكيف وصلتم إلى 38 حزبا ؟

قررنا نحن الأحزاب الثلاثة أن يتحرك كل واحد منا للتحدث مع أحزاب أخرى وضمها للفكرة حتى وصلنا لـ16 حزبا ثم بدأت الخلافات وخرجت 8 أحزاب في أول لقاء وهو أمر طبيعي لكننا واصلنا رسالتنا، فالأحزاب هي المنبر الرئيسي للسياسة ويجب أن يكون في مصر أحزاب قوية ودعينا للاجتماع الثاني وقررنا أن لا يكون هناك رئيس للتحالف بل يكون هناك مجلس رئاسي يدير التحالف وقد واجهنا عدة مشاكل بخصوص المقر وانتهينا لوجود مقر وبدأنا نستقر حتى وصل العدد بعد اختلافات ونقاشات إلى 38 حزبا، التحالف حاليا مستقر ولم نضع أيديولوجية سياسية بعد لنا لكننا اتفقنا على خمسة أهداف تنظم عملنا: مصر أولا، دعم قيادة الرئيس السيسي ، دعم للجيش والشرطة لتحقيق الأمن والأمان، دعم المواطن وحل مشاكله ودعم الشباب والمرأة فهم المستقبل.

كيف ترى المشهد الحزبي ؟

المشهد في طريقه للتصحيح والدولة بدأت في وضع شروط لتأسيس الأحزاب وبالمناسبة عدد الأحزاب ليس 104 أحزاب لأننا عندما نتحدث عن الحياة الحزبية لابد أن نتحدث عن الأحزاب العاملة فقط وعددها يقترب من 60 حزبا. أنا أرفض التعامل نهائيا مع الأحزاب الدينية، والفترة السوداء لحكم الإخوان يجب أن تدرس.

ما دور التحالف خلال الفترة المقبلة ؟

الأحزاب دورها أن تنافس على السلطة وليس معنى السلطة الرئاسة ولكن ستكون هناك منافسة على مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ .. أيضا هناك زيادة 25 في المئة لمقاعد المرأة وبالتالي على الأحزاب أن تعد كوادرها فحقوق المرأة أصبحت محصنة بالدستور عقب حصولها على نسبة الـ25 في المئة من مقاعد البرلمان طبقاً للاستفتاء على الدستور ولقد حرص التحالف على تدشين الاتحاد النسائي بتحالف الأحزاب المصرية، تأهبا للمرحلة المقبلة التي سيكون للمرأة فيها دور سياسي مهم.

والمرحلة المقبلة ستشهد تدشين اتحاد جديد للفتيات واتحاد آخر لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إلى جانب اتحاد شباب الأحزاب كي يكون لدينا كيانات قوية يمكنها إثراء العمل السياسي داخل التحالف بما يعود بالإيجابية علي الوضع السياسي العام .

مارست العمل السياسي قبل 25 يناير وبعدها ما هو الاختلاف من وجهة نظرك؟

قبل 25 يناير كان العمل الحزبي يعانى صعوبات عديدة وصعوبات في تأسيس الأحزاب والحصول على ترخيص كانت القيود شديدة في فترة 25 يناير إلى 30 يونيو كان هناك انفلات كبير بعد 30 يونيو انزاحت الغمة وشعرنا جميعا بالحرية في الممارسة السياسية.

هل تتفق مع ضرورة وجود ظهير حزبي للرئيس؟

الأحزاب مقتنعة بالرئيس وخطواته الواثقة في الانجاز.. اعتقد أن الرئيس لديه وجهة نظر في ذلك فهو حبيب المصريين لا يريد ظهيراً له سوى الشعب وهو اضمن ظهير .

هل وجود حزب للرئيس يعنى تكرار تجربة الحزب الوطني من جديد ؟

أنا كنت عضو في الحزب الوطني ولا يمكن تعميم أن كل من كان في الحزب الوطني كان فاسدا هذا كلام غير صحيح.لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك حزب حاكم.. فعلى سبيل المثال يوجد حزب قوي لدينا يعمل بجد اسمه «مستقبل وطن» ولا يوجد ما يمنع من تشجيعه.

من أين نبدأ بناء الإنسان المصري؟

من التعليم والعودة لمبادئنا وأصولنا والشخصية المصرية ووزير التعليم يجتهد لكنه أخطأ عندما لم يتحدث مع أصحاب الشأن أصحاب المدارس وهم أصحاب المشكلة لكن الثورة التكنولوجية التي يريد الوزير إدخالها خطوة جيدة جدا.

كنت عضوا بارزا في البرلمان في فتره سابقة كيف تقيم أداء البرلمان الحالي ؟

لا أحد يستطيع أن يقيم أداء البرلمان من الخارج لأن هذا سيكون فيه ظلم كبير له لكن في المجمل البرلمان قام بدور كبير منذ انعقاده وشرع قوانين مهمة جدا وجاء في مرحلة صعبة.. لكن إذا تحدثت كبرلماني سابق فاللافت للنظر هو عدم التقدم باستجواب حتى الآن.. فالاستجوابات تعطي طعماً للبرلمان فلا يكون البرلمان فقط موجود لمناقشة القوانين.

النواب يبررون عدم تقديمهم للاستجواب بأن واجبهم الوطني هو الاصطفاف حول الحكومة ودعمها.. ما هو رأيك ؟

معهم حق فالاصطفاف حول الدولة في الوقت الحالي أمر محترم وصحيح

أيضا يجب أن ننتبه إلى أن اغلب النواب الموجودين نواب جدد والاستجوابات تكون غير مستوفاة للشروط وهو الأمر الذي أعلنه من قبل د. علي عبدالعال وفي كل برلمانات العالم توجد مكاتب تساعد النواب في عملهم البرلماني وتمكنهم من أدواتهم وتقدم لهم المساندة القانونية .

هل ترى أن البرلمان الحالي يفتقد للمعارضة البناءة؟

الموضوع داخل البرلمان مختلف من تحت القبة غير من خارجها وكما ذكرت من الصعب الحكم على البرلمان من الخارج علي عبد العال رجل محترم ويعطي مساحة للجميع وأنا تعاملت معه خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب للاستماع لأراء رؤساء الأحزاب على التعديلات الدستورية وأعطى للجميع الوقت الكافي للإدلاء برأيه.

