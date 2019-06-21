نهار الكنانة

القاهرة الوكالات: قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، البدء في إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، استناداً إلى قرار رئيس الحكومة رقم 478 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين.

وقال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، الأربعاء، إن اللجنة باشرت عملها في فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم مرات عدة أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائي للمستحقين، وبلغ إجمالي عددهم 11 ألفاً و716 مستحقاً.

وأشار مروان إلى حصر 3 آلاف و851 مستحقاً للتعويض من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، و7 آلاف و865 مستحقاً للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي، بواقع 4 آلاف و758 متضرراً من فقدان أرض، و3 آلاف و107 متضررين من فقدان مسكن، لافتاً إلى اعتماد لجنة برئاسته قواعد وآليات صرف التعويضات للمستحقين.

وأوضح أن تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان سيكون عينياً، من خلال تمليكهم الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها (حسب الأحوال)، على أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي التي قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضي للمستحقين من دون مقابل. وأفاد مروان بأن «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» ستتولى حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضي طرح النهر، باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية، وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.

وفيما يخص المتضررين من بناء السد العالي، قال: «سيتم تعويض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، بمنح صاحب الأرض أرضاً أخرى، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان، ويكون التعويض في منطقة خور قندي (بمساحة 6000 فدان) جاهزة للتسليم فوراً، ومنطقة وادي الأمل (بمساحة 1200 فدان) جاهزة للتسليم في أول ديسمبر 2019».

وزاد مروان: «هذا فضلاً عن الأراضي المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية في التنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من الأرض القابلة للزراعة، ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد بمبلغ 25 ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان».

أما المستحقون للمساكن، فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض في داخل محافظة أسوان حيث يتوافر عدد من الوحدات السكنية في مناطق كوم إمبو وإدفو في أسوان، أو خارج المحافظة حيث يتوافر عدد من الوحدات السكنية في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وأضاف مروان: «وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 225 ألف جنيه»، منوهاً إلى تقديم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان في المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التي تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة.

