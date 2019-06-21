نهار الكنانة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم في استقبال رغبات الطلاب للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ،الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط،الأقصر، المنوفية، الغربية،العبور، الشرقية، قنا، بني سويف، حتى الخميس 27 يونيو 2019

وحدد «التعليم» الفئات المسموح لها دخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين «الشروط»:

1 - الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

2 - الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

3 - الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية من مدارس ذات طبيعة خاصة «دولية» والطالب المصري العائد من أي دولة عربية أو دولة أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم مناظرة «معادلة» هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائهم شروط التقدم

4 - الطالب المصري الذي أدى امتحانات «أبناؤنا بالخارج» في القنصلية المصرية. وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجراء اختبار القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حيث حددت له يومي الأربعاء 24 يوليو 2019 والخميس 25 يوليو 2019.

