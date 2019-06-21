نهار الكنانة

أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة إلكترونية جديدة، تقدم من خلال موقعها الرسمي، والتي تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة. وأشارت الوزارة إلى أن إتاحة الخدمة جاءت تيسيراً على المواطنين، وتماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكتروني. وتقدم الخدمة من خلال موقع الوزارة الرسمي (https://www.moi.gov.eg)، وتمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية. ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، عن طريق الكروت الائتمانية، أو شركات التحصيل غير النقدي، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

