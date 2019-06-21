نهار الكنانة

كشف رئيس جامعة حلوان د.ماجد نجم عن بدء الجامعة رسميا خطوات التحول لجامعة ذكية، مشيرا إلى الاستعداد لهذا التحول المهم من حيث الخدمات الطلابية وعمليات الامتحانات والتأهب جيدا بجميع الوسائل للتحول لهذا الاتجاه. وأوضح ، أن الجامعة تشهد قريبا افتتاح قاعة العروض، وافتتاح مستشفى بدر الجامعي بعد تطويرها. وأكد أن نتائج الكليات ستظهر تباعا، وفقا لكثافة الكليات خاصة الكليات النظرية مثل «الآداب- الحقوق- التجارة»، منوها بأنه وجه بضرورة الانتهاء مبكرا من نتائج السنة النهائية للطلاب بالكليات حتى يتسنى للطلاب الانتهاء من أوراق التجنيد الخاصة بهم. كان المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة، وجه بضرورة التحول إلى جامعة ذكية خلال عامين والعمل على التطبيق.

