دوليه

أنقذت ركلة جزاء للنجم ليونيل ميسي منتخب الارجنتين من خسارة ثانية في كوبا أميركا المقامة في البرازيل، فخرج متعادلا مع الباراغواي 1-1 فجر أمس الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي شهدت تأهل كولومبيا إلى الدور ربع الثاني بعد فوزها المتأخر على قطر بهدف دون رد. ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 6 نقاط مقابل نقطتين لباراغواي ونقطة لكل من قطر والأرجنتين. وحافظت الأرجنتين على فرصة هزيلة للعبور إلى الدور الثاني بشرط الفوز على قطر التي تملك الفرصة ذاتها في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة وفوز كولومبيا على باراغواي في الجولة نفسها.

ورغم أن المنتخب الأرجنتيني بدأ المباراة بشكل جيد، إلا أن المباراة افتقدت الزخم والهجمات الخطيرة في العشرين الدقيقة الأولى، وكنات السمة السائدة في تلك الفترة هي الأخطاء المتعددة والتي تسببت في إيقاف المباراة كثيرا. وكان منتخب باراغواي هو من خلق أخطر الفرص في النصف ساعة الأول من اللقاء، عندما شن هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى غونزاليس الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى. وفي الدقيقة 34 اتيحت فرصة للمنتخب الأرجنتيني عندما سدد ليونيل ميسي كرة قوية من ركلة حرة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.وفي الدقيقة 37 سجل منتخب باراغواي هدف التقدم عن طريق ريتشارد سانشيز عندما انطلق ميغويل ألميرون من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب الأرجنتيني وضعها سانشيز بنجاح داخل المرمى. كثف المنتخب الأرجنتيني من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي منتخب باراغواي ليمر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب باراغواي بهدف نظيف. ومع بداية الشوط، استمر ضغط المنتخب الأرجنتيني بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط دفاع من منتخب باراغواي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. وبعد مرور ست دقائق من بداية الشوط الثاني سدد لاوتارو مارتينيز، لاعب المنتخب الأرجنتيني، كرة قوية اصطدمت بالعارضة بعد مجهود رائع من البديل سيرخيو أغويرو، وكانت هذه الفرصة هي التي أتاحت للمنتخب الأرجنتيني التعادل.واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني بعدما عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، حيث أظهرت الإعادة أن الكرة التي سددها مارتينيز اصطدمت بذراع إيفان بيريس. واستطاع ميسي أن يسجل منها هف التعادل محرزا هدفه الـ68 دوليا.وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن دون خطورة تذكر على المرميين حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب باراغواي في الدقيقة 63 بعدما قام نيكولاس أوتاميندي بعرقلة غونزاليس داخل كمنطقة الجزاء ولكن فرانكو أرماني، حارس الأرجنتين، تألق وتصدى للكرة. واستمرت محاولات الفريقين بحثا عن تسجيل هدف الفوز لكن كلاهما فشل في ذلك في ظل تألق مدافعي الفريقين وحارسي المرمى لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرةنهاية المباراة فارضا التعادل 1-1 بين الفريقين. وفي المباراة الثانية، يدين المنتخب الكولومبي حامل اللقب عام 2001 بالفوز المستحق الى مهاجم أتالانتا الإيطالي دوفان زاباتا الذي نجح في اختراق الدفاع القطري المتكتل في الدقيقة 85 من عمر المباراة برأسية استقرت في شباك الحارس سعد الشيب. ودفع المدرب كيروش بزاباتا في خط الهجوم بدلا من النجم راداميل فالكاو. وافتتح المنتخب الكولومبي التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية، غير أن الحكم ألغى رأسية اللاعب روجر مارتينيز بداعي التسلل. وكاد خاميس يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 بتمريرة من مارتينيز، ولكن ضربته الرأسية على المرمى القطري. بدوره حاول جناح يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو اختراق الدفاع القطري من تسديدة من 25 ياردة، ولكن أفضل حارس في آسيا الشيب كان لها بالمرصاد. وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لكولومبيا اثر لمسة يد على عبدالعزيز حاتم غير ان الاعادة عبر تقنية المساعدة بالفيديو الفار اثبتت عدم احقية قرار الحكم ومنع المنتخب الاميركي الجنوبي من فرصة محققة.ومرر خاميس كرة الى مارتينيز داخل منطقة الجزاء القطرية، لكن الاخير سدد مباشرة نحو الحارس. ومع توالي الدقائق اكتسب المنتخب القطري الثقة وخرج من منطقته مهددا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا مرتين بداية عبر حاتم وثم أكرم عفيف. ودفع المدرب كيروش بمهاجمه فالكاو بدلا من كوادرادو، ومرة اخرى تصدى الشيب لمحاولة من مارتينيز.وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة ارسل خاميس كرة عرضية طويلة الى داخل المنطقة، حولها زاباتا رأسية طويلة داخل الشباك برغم ارتقاء الشيب لها.

