دوليه

يتطلع المنتخب البرازيلي إلى تأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس كوبا أميركا المقامة على أرضه حتى 7 يوليو المقبل، وذلك عندما يواجه بيرو غداً السبت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى التي تشهد في التوقيت ذاته مباراة فنزويلا مع بوليفيا. ويتقاسم المنتخبان البرازيلي والبوليفي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط منهما بعد فوزهما على بوليفيا 3-0 و3-1 على التوالي، وتعادلهما بالنتيجة ذاتها 0-0 مع فنزويلا التي تمتلك نقطتين وتبحث عن الفوز على بوليفيا متذيلة الترتيب بلا رصيد. ولن ترضى الجماهير البرازيلية بغير الفوز من أجل انتزاع الصدارة، والابتعاد عن حسابات التأهل المعقدة والمرتبطة ببياقي المجموعات خصوصاً في حالة الخسارة مع فوز فنزويلا على بوليفيا. وبغياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار عن البطولة القارية بسبب الإصابة، عانى المنتخب البرازيلي كثيراً أمام فنزويلا لايجاد طريقه الى الشباك، على غرار المباراة الأولى ضد بوليفيا التي حسمها في بداية الشوط الثاني بفضل ثنائية لفيليبي كوتينيو، أولهما من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل إيفرتون الثالث في أواخر اللقاء. ونجح المنتخب الفنزويلي في تعطيل فعالية لاعبين مثل نجم ليفربول روبرتو فيرمينو، واحصاءات الشوط الأول تظهر بوضوح مجرياته إذ سدد أصحاب الأرض بين الخشبات الثلاث مرة واحدة فقط، في حين أن نسبة استحواذهم على الكرة بلغت 75 في المئة. وأجرى المنتخب البرازيل مرانه الأخير بمدينة سلفادور قبل العودة لساو باولو للتحضير للمواجهة المصيرية، وقسم المدرب تيتي، الفريق لمجموعتين كما هو معتاد في الحصة التدريبية الأخيرة بعاصمة ولاية باهيا. ومكثت العناصر التي خاضت اللقاء بشكل كامل، إضافة إلى الثنائي غابرييل جيسوس وفرناندينيو، الذين شاركا في الشوط الثاني، في فندق الإقامة لإجراء تدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب البدنية، حسبما أفاد الاتحاد البرازيلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بينما شارك باقي اللاعبين في المران داخل ملعب باراداو.

