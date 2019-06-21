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ثبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عقوبة إيقاف نجم باريس سان جرمان الفرنسي البرازيلي نيمار ثلاث مباريات في مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل، بإعلانه أول من أمس الأربعاء رفض الاستئناف المقدم من قبل فريقه. وأوضح الاتحاد القاري في بيان: «تم رفض الاستئناف الذي قدمه باريس سان جرمان. وبالتالي تم تأكيد قرار اللجنة التأديبية في يويفا (الصادر) في 25 أبريل» الماضي.

وعاقب الاتحاد الأوروبي أغلى لاعب في العالم على خلفية إهانات وجهها الى التحكيم في أعقاب مباراة فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية. وكان الدولي البرازيلي الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب «بارك دي برانس» في باريس السادس من مارس بسبب الإصابة، قد صب جام غضبه عبر مواقع التواصل على التحكيم على خلفية احتساب ركلة جزاء لصالح يونايتد في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو «فار»، أظهرت وجود لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي. وحول ماركوس راشفورد ركلة الجزاء الى هدف لصالح فريقه منحه الفوز 3-1، وقلب نتيجة مباراة الذهاب التي كان الفريق الفرنسي قد فاز فيها على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 2-0.

