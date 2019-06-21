دوليه

اعترف قائد الأرجنتين ليونيل ميسي بأن فريقه لعب بفوضوية عقب تأخره بهدف أمام باراغواي مطالباً زملاءه بضرورة التحسن في المباراة المقبلة. ونقل الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على موقع «تويتر»، عن ميسي قوله: «في الدقائق الأولى من المباراة ظهرنا بشكل جيد، لكن هدف باراغواي تسبب في بعض الفوضى، قبل أن ندخل الشوط الثاني بصورة مغايرة، ما ساهم في إحرازنا هدف التعادل». واستطرد: «كنا على علم بمدى صعوبة المباراة، لذا يجب أن نواصل التحسن». وشدد البرغوث على إيمان رفاقه بقدرتهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد قطر، من أجل التأهل للدور الثاني. وختم ميسي قائلاً: «يجب أن ننظر إلى الأمور بشكل إيجابي ونتحلي بالثقة، لأنه يتعين علينا التحسن في بعض الجوانب وإظهار أفضل ما لدينا قدر الإمكان، للفوز بالمباراة المقبلة».