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أشاد الكولومبي خاميس رودريغيز بثنائي هجوم منتخب بلاده، راداميل فالكاو ودوفان زاباتا، عقب الفوز الثمين على قطر والتأهل إلى الدور ربع النهائي. وصنع خاميس هدف فوز كولومبيا لزميله زاباتا، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ4 دقائق، لتضمن كولومبيا التأهل للدور الثاني، بعد الوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة. وقال خاميس في تصريحات لشبكة «فوكس سبورتس»: «دائما ما أريد اللعب لمساعدة منتخب وطني من أجل الفوز». وأشار إلى الفارق الذي يصنعه فالكاو وزاباتا بشكل دائم، حيث قال: «عندما تمتلك هذين الوحشين، فالأمور تصبح أكثر سهولة، إنهما يطمحان دائمًا لتسجيل الأهداف، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا». وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص طوال المباراة، وأشعر بالسعادة بعدما نجحنا في تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة»وختم: «قطر كانت تعتمد على التكتل الدفاعي طوال المباراة، لكننا حاولنا الوصول لشباكهم، وأعتقد أن النتيجة عادلة في النهاية».

