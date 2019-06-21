دوليه

أكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر أنهم سيقاتلون على «حظوظهم» في التأهل لدور الثمانية، أمام الأرجنتين، رغم الخسارة القاتلة بهدف نظيف ضد كولومبيا.

وقال سانشيز خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن مواجهتهم المقبلة أمام الأرجنتين «ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنقاتل على حظوظنا في التأهل للدور التالي، ولهذا سنستعد جيدا، وسنحاول أن نكون ندا قويا كما حدث اليوم».

وأضاف: «ستكون مواجهة صعبة جدا، نظرا لقوة الأرجنتين الكبيرة التي يعرفها الجميع»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن منتخب الأرجنتين ليس ليونيل ميسي فقط، ولكن هناك أيضا لاعبين قادرين على «إحداث الفارق». وأقر المدرب الإسباني بإمكانية إجراء بعض التغييرات على التشكيل أمام الأرجنتين، رغم الأداء الطيب في مباراتي باراغواي وكولومبيا.

وأوضح «عوقبنا ببطاقات صفراء كثيرة للاعبينا، كما أننا يجب أن نتابع حالة اللاعبين البدنية.. سنحاول تقليل الأضرار التي يمكن أن تسببها لنا الأرجنتين قدر المستطاع، ولكننا لا نمتلك وقتا طويلا». وقال إن الخسارة تركت «غصة في الحلق، لأننا كنا قريبين من التعادل»، ولكنه في الوقت ذاته «ثمَن أداء اللاعبين رغم الخسارة».

