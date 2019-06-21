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عين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الإفريقي «كاف» امس الأمينة العامة «للفيفا» السنغالية فاطمة سامورا، «مفوضة عامة لإفريقيا» لستة أشهر، في خطوة تأتي في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.وجاء في بيان مشترك: «اتفق الكاف والفيفا على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة مفوضة الفيفا لإفريقيا لفترة ستة أشهر، بدءا من الأول من أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين». وأتى الاعلان عشية انطلاق كأس افريقيا 2019، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية.

