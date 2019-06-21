دوليه

يرفع المنتخب المصري الستار اليوم عن منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيفها بلاده من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل ، حيث يصطدم «الفراعنة» بمنتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة على ستاد القاهرة الدولي.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء القارة السمراء والعديد من أنحاء العالم صوب ستاد القاهرة لمتابعة ضربة البداية في هذه النسخة التاريخية من البطولة القارية العريقة التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخ البطولة.وتستحوذ هذه النسخة على اهتمام بالغ من معظم عشاق اللعبة ليس في أفريقيا وحدها وإنما في العديد من أنحاء العالم لكونها أول نسخة في تاريخ البطولة تقام في فصل الصيف الأوروبي ما ضمن لها مشاركة معظم النجوم الكبار المحترفين في الأندية الأوروبية.

كما تشهد هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبا.

ورغم الفارق الكبير بين المنتخبين في التاريخ والخبرة والإمكانيات لصالح المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (سبعة ألقاب) ونظيره الزيمبابوي الذي يخوض النهائيات للمرة الرابعة فقط ، تحظى مباراة اليوم باهتمام بالغ للعديد من العوامل في مقدمتها حاجة كل من الفريقين لضربة بداية قوية في المجموعة الأولى. وسيبحث المنتخب المصري عن ضربة بداية قوية تسهل مهمة الفريق في هذه المجموعة لاسيما وأن الفوز في هذه المباراة سينقل الضغوط الواقعة على كاهل الفراعنة في هذه البطولة على ملعبهم وأمام جماهيرهم إلى كاهل الفرق المنافسة سواء في هذه المجموعة أو المجموعات الأخرى. وبالطبع ، سيكون للمنتخب المصري العديد من الأسلحة في هذه البطولة بداية من مباراة اليوم حيث يعتمد الفريق بشكل كبير على عاملي الأرض والجمهور من ناحية إضافة للخبرة التي يتمتع بها عدد كبير من نجوم الفريق.ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم اللاعب الشهير محمد صلاح ، الذي يطلق عليه لقب «الفيراري» حيث تعلق عليه الجماهير المصرية آمالا عريضة لقيادة الفريق إلى اللقب الثامن في البطولة.

ولا يعتمد المكسيكي خافيير أغيري مدرب مصر على صلاح بمفرده وإنما على كتيبة من اللاعبين المميزين الذين يحترف بعضهم في الخارج بينما ينشط البعض الآخر في الدوري المحلي. ويبرز من هؤلاء اللاعبين محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي) والمدافع أحمد حجازي (وست بروميتش الإنكليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) والمهاجم مروان محسن (الأهلي المصري) .

في المقابل ، سيكون السلاح الرئيسي لزيمبابوي هو حماس لاعبيه ورغبتهم في ترك بصمة جيدة في البطولة إضافة إلى أن الفريق لا يقع تحت أي نوع من الضغوط التي تعانيها المنتخبات الكبيرة لأنه ليس لديه ما يخسره.

