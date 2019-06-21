دوليه

سيكون المنتخب المصري على موعد مع رقم قياسي جديد يضاف إلى سجله الحافل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما يخوض المباراة الافتتاحية لنسخة المسابقة هذا العام.وتعد هذه هي المباراة الافتتاحية السادسة التي يخوضها المنتخب المصري في البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1957 بالسودان، ليتقاسم الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ البطولة مع المنتخب الكاميروني.

وخاض منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى للمسابقة قبل 62 عاما أمام مضيفه منتخب السودان، حيث انتهت بفوزه 2 - 1، قبل يلعب المباريات الافتتاحية للنسخ الأربع التي قام باستضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، مقابل خسارة وحيدة.ويحمل المنتخب المصري العديد من الأرقام القياسية في كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد هو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وهو الأكثر مشاركة في المسابقة، بعدما شارك في 24 نسخة، والأكثر خوضا للمباريات برصيد 91 مباراة، والأكثر تحقيقا للانتصارات (51 فوزا) والأكثر تسجيلا للأهداف (155 هدفا).

