دوليه

أكد لاعب منتخب زيمبابوي خاما بيليات والمحترف في كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المصري اليوم.وقال بيليات في تصريحات صحفية اول من امس على هامش مران فريقه الذي أجراه بستاد السكة الحديد، أنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الافتتاح والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم أفريقيا.وأضاف بيليات أن مواجهة مصر (الدولة المضيفة) ستكون صعبة للغاية لكنه أكد أن الجميع متشوق ومتحمس لتلك المباراة، معربا عن أمله في أن يحقق منتخب زيمبابوي المفاجأة ويصل لأبعد نقطة، رغم قوة الفريق المصري صاحب الإمكانيات الهائلة، على حد وصفه.وأشاد نجم كايزر تشيفز بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، مؤكدا أنه لاعب عالمي ومن أفضل لاعبي العالم حاليا، ومنوها بان مواجهته ستكون ممتعة والفريق المصري في المجمل لديه إمكانيات هائلة.

