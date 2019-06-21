loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المباريات ستتوقف مرتين بسبب الحرارة


أفادت اللجنة الطبية لكأس أمم إفريقيا ان مباريات البطولة ستتوقف مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة.وأصدرت اللجنة بيانا اول من امس وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف.وأوضحت اللجنة أن البطولة ستشهد «توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين»، مشيرة الى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75.
وخلال فترة الراحة سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.واعتمدت الاستراحة المخصصة لشرب الماء في كأس العالم 2014 في البرازيل.
وشهدت مباراة هولندا والمكسيك في دور الـ16 أول توقف في مدينة فورتاليزا، عندما كانت الحرارة 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 68 في المئة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة