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دوليه

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حماس شديد في تدريب الجزائر


خاض منتخب الجزائر تدريباته على ملعب بتروسبورت استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.ويعد هذا هو التدريب الأول لمنتخب الجزائر في مصر استعدادا لانطلاق منافسات البطولة القارية، التي توج بها الفريق مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990. وشهد تدريب منتخب الجزائر إجراءات أمنية مشددة لتوفير أكبر حالة من الهدوء للمنتخب الجزائري .واتسم تدريب المنتخب الجزائري بنوع من الحماس الشديد وحرص الجهاز الفني علي إيقاف التدريب أكثر من مرة لشرح بعض الجمل التكتيكية للاعبين.يذكر أن منتخب الجزائر يلعب في المجموعة الثالثة، التي تجرى منافساتهابملعب الدفاع الجوي، برفقة منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا. من جهة اخرى، يشارك وزير الشباب والرياضة الجزائري، رؤوف سليم برناوي، في حفل افتتاح البطولة اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ممثلا لحكومة بلاده.


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