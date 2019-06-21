دوليه

ذكر اللاعب التونسي فرجاني ساسي، المحترف في صفوف الزمالك المصري ان لديه احساس بأن «نسور قرطاج» سيحققون انجازا في كأس أمم أفريقيا 2019،مضيفا بقوله: «الجماهير التونسية رشحت المنتخب لنيل اللقب وهذا يمنحنا ثقة كبيرة. نحن جاهزون وسنخوض البطولة مرحلة بمرحلة».وقال ساسي: «سنسعى أولا لضمان التأهل إلى الدور الثاني ثم سنتعامل مع كل مباراة على حدة. لدي إحساس بأننا سنحقق إنجازا في هذه البطولة».

وكانت بعثة المنتخب التونسي وصلت الى القاهرة اول من امس للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.وضمت البعثة 23 لاعبا يتقدمهم قائد المنتخب يوسف المساكني إلى جانب المدرب الفرنسي آلان جيريس ومساعديه ورئيس اتحاد الكرة وديع الجريء.وتوجهت وزيرة الصحة سنية بالشيخ، التي تتولى منصب وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، إلى مطار تونس قرطاج الدولي لوداع البعثة وتقديم الدعم المعنوي للاعبين والإطار التدريبي.

