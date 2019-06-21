دوليه

انهى منتخب ساحل العاج تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 1 على منتخب زامبيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اول من امس خلال معسكره الإعدادي المقام حاليا بالإمارات.وبادر المنتخب الزامبي، بطل المسابقة عام 2012، الذي يعد أبرز الغائبين عن البطولة، بالتسجيل عن طريق لاعبه فاشون ساكالا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل جوناثان كودجيا لساحل العاج في الدقيقة 28، وعقب هدف التعادل، فرض المنتخب العاجي سيطرته على مجريات المباراة، ليضيف جان ميشيل سيري وماكسويل كورنيه، الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الملقب بـ(الأفيال) في الدقيقتين 41 و57، فيما تكفل ويلفرد بوني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84.ويلعب منتخب ساحل العاج، الذي فاز بالبطولة عامي 1992 و2015، في المجموعة الرابعة (الحديدية)، التي تجرى منافساتها بملعب السلام برفقة منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا.

