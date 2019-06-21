دوليه

قلبت الارجنتين تأخرها بثلاثة أهداف وسجلت ثلاثية متأخرة لتتعادل مع اسكتلندا 3-3 اول من امس في باريس، وابقت على آمال ضئيلة بالتأهل الى دور الـ16 من كأس العالم للسيدات. ورفعت الارجنتين رصيدها الى نقطتين من ثلاث مباريات فيما اقصيت اسكتلندا بعد حصد نقطتها الاولى اثر خسارتين ضد اليابان وانكلترا، كأحد افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. على ملعب «بارك دي برانس» التابع لنادي باريس سان جرمان، افتتحت كيم ليتل التسجيل (19)، قبل ان ان تضيف جيني بيتي الثاني (49) وتعمق ايرين كوثبرت الفارق (69).وسجلت البديلة ميلاغروس مينينديز هدف تقليص الفارق للارجنتين منفردة بحارسة اسكتلندا (74)، فوقعت الهدف الاول لبلادها في النهائيات الحالية، اذ كانت الارجنتين قد تعادلت مع اليابان سلبا وخسرت بهدف امام انكلترا.ومن تسديدة جميلة من خارج المنطقة لفلورنسيا بونسيغوندو ارتدت من العارضة وحارسة المرمى لي الكسندر سجلت الارجنتين هدفها الثاني (79). وحصلت الارجنتين على ركلة جزاء اهدرتها بونسيغوندو تصدت لها الحارسة الاسكتلندية قبل ان تتم اعادتها بمساعدة تقنية «في ايه آر» لتحرك غير قانوني لهذه الاخيرة، لتعود الارجنتينية وتترجمها بنجاح في الوقت القاتل (90+4). وفي الوقت عينه في نيس، حسمت انكلترا صدارة المجموعة الرابعة بفوزها الثالث تواليا على حساب اليابان 2- 0.وسجلت ايلين وايت (14 و84) هدفي الفوز امام اليابان وصيفة المجموعة.

