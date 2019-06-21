دوليه

ألقت الشرطة البريطانية اول من امس على رجل بتهمة القتل غير العمد على خلفية وفاة المهاجم الارجنتيني إيميليانو سالا اثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش. وقال المحقق سايمون هوكستر من قسم شرطة دورسيت في بيان: «نتيجة للتحقيقات التي قمنا بها ( الاربعاء)، القينا القبض على رجل يبلغ 64 عاما من منطقة شمال يوركشير للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد نتيجة لفعل غير قانوني».

وتابع: «يتعاون معنا بالتحقيق وتم اطلاق سراحه ومازال تحت التحقيق»، رافضا منح المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوف. وحث هوكستر وسائل الاعلام والناس على عدم التكهن بهوية الشخص الموقوف تجنبا للاضرار بالتحقيق. وقضى المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) إثر تحطم طائرة كان على متنها والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، الى العاصمة الويلزية التي انتقل الى فريقها كارديف سيتي. وتم انتشال جثة سالا من حطام الطائرة في فبراير الماضي، ولكن لم يتم العثور على جثة إيبوتسون.

