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مان يونايتد مدد عقد ماتا


مدد نادي مان يونايتد الانكليزي اول من امس عقد صانع العابه الاسباني خوان ماتا لمدة عامين حتى 2021، مع خيار التجديد لعام اضافي. وكتب ماتا (31 عاما) على موقعه الرسمي: «شرف كبير لي أن اتابع تمثيل هذا النادي المذهل وعشاق هذا الفريق. مضى على تواجدي في يونايتد خمسة أعوام وأنا فخور للقول عن أولد ترافورد، منزلي».
وانضم اللاعب الاسباني الى «الشياطين الحمر» قادما من تشلسي عام 2014 مقابل 37 مليون جنيه استرليني (46 مليون دولار)، وقد وجد نفسه هذا الموسم امام احتمال الرحيل عن الفريق مع إنتهاء عقده السابق خلال الشهر الحالي بعد مفاوضات مطولة بينه وبين يونايتد.غير ان النادي الانكليزي فضلّ الاحتفاظ بجهود لاعبه الاسباني وتجديد عقده بعدما كان خسر في وقت سابق جهود مواطنه أندي هيريرا وقائده السابق الاكوادوري انطونيو فالنسيا اللذين غادرا ملعب «أولد ترافورد» بعد إنتهاء عقديهما.


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