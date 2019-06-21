محلية

قدم العربي مدربه الجديد الإسباني خوان ايغناسيو مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر النادي بحضور رئيس النادي عبدالعزيز عاشور ونائبه أسامة حسين، ورئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس. ورحب عاشور بالمدرب الجديد وتوجه بالشكر للجنة الفنية على جهودها لاختيار الجهاز الفني واللاعبين المحترفين، مؤكداً أن مجلس الادارة واللجنة سيبذلان كل الجهود لترتيب اوضاع الفريق الاول للظهور بصورة تليق بالنادي العربي من اجل اعادة الأخضر إلى عصره الذهبي.

ووعد بتجهيز ودعم الفريق بكل الطرق المتاحة لكل مشاركاته الموسم المقبل سواء المحلية او البطولة العربية متوجهاً بالشكر للاتحاد العربي للعبة على توجيه الدعوة للاخضر للمشاركة في البطولة.

وأشار الى ان الجهاز الفني يضم بالاضافة للمدرب مارتينيز، المدرب المساعد جيرييو، ومدرب اللياقة لوبيز ومدرب فريق الشباب خوسيه ماريا. وحول قيمة عقد المدرب الجديد قال عاشور:» قيمة العقد مثل قيمة النادي العربي ..كبيرة». بدوره، أكد عبد القدوس ان المدرب اثنى على صفقتي الليبي السنوسي الهادي والسوري يوسف قلفا، لافتاً الى أن باقي الصفقات ستكون تحت اشراف المدرب الجديد.

من جهته، ابدى مارتينيز سعادته بالمشاركة في «مشروع اعادة العربي» الى البطولات، مؤكداً أنه لن يعطي وعوداً بتحقيق الانجازات «ولكنه وعد ببذل كل ما في وسعه من أجل اسعاد الجماهير. وتوجه بالشكر للادارة والجهاز الاداري على الثقة التي منحوها اياه فور وصوله لاختيار المحترفين. وأضاف ان كرة القدم لعبة عالمية واسلوب اللعب الذي طبقه مع الأندية الاسبانية او الصينية التي دربها، سيكون من السهل تطبيقه على العربي، مشدداً على انه سمع كثيراً عن الأجواء المشجعة للعبة من جمهور النادي.

من جانبه، قال أسامة حسين إن وصول المدرب خفف الضغط قليلاً عن اللجنة الفنية لانه سيكون مسؤولا عن اختيار المحترفين في الفترة المقبلة. وأضاف انه فوجئ بان المدرب متابع لكل لاعبي الفريق ويعرف كل ايجابيات وسلبيات كل منهم، لافتاً إلى أن موضوع انتقال اللاعبين أو اعارتهم سيكون مسؤولية مجلس الإدارة. وتابع: «هنالك بعض النواقص في مراكز معينة سنحاول سدها من خلال التعاقد مع لاعبين محليين تحت اشراف المدرب»، مشيراً الى أن مارتينيز سيكون مسؤولا عن فريق الشباب الذي سيدربه أحد أفراد جهازه الفني.

