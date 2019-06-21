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يباشر منتخب الناشئين لكرة السلة تدريباته يوم غد على صالة ثانوية كيفان بقيادة المدرب الكرواتي ادي دازليتش ومساعده المصري محمد ابو العينين إستعداداً لبطولة الخليج التي تستضيفها الكويت خلال شهر اغسطس المقبل.

واختار الجهاز الفني 23 لاعباً في القائمة الاولية وهم عبدالمحسن الطبيخ وراشد الراشد وسلمان طارق وسهو الشمري ودعيج المريشد وعبدالرحمن عدنان وعبدالعزيز الكوح (الكويت)، اسامه بورسلي ومحمد فاضل ونواف الدحيم ومحمد الرويح ويوسف البلوشي (كاظمة)، احمد العنزي وعبدالهادي الهاجري (الساحل)، الحسين الحسيني وعبدالرحمن الفيله (الجهراء)، احمد بوربيع ويعقوب الصفار (العربي)، طلال مشعل وعبداللطيف محمد (القرين)، عبدالعزيز الملا (اليرموك)، مبارك مشعل (التضامن)، وعبدالعزيز الدويش (النصر) .

وسيقوم الجهاز الفني بتصفية اللاعبين من 23 الى 16 قبل المغادرة الى المعسكر التدريبي الخارجي الذي يجري التنسيق له حالياً في الاتحاد لمدة اسبوعين إستعداداً للبطولة على ان تتم تصفية القائمة الى 12 لاعبا لتكون القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة .

من جانبه، قال ثامر الشنفا رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد ان اللجنة تسابق الزمن نحو اعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الخليجية.

وكذلك العودة الى المشاركات الخارجية بعد الايقاف الذي كانت لعبة كرة السلة اكبر المتضررين منه وتعاني منه الى الان، اذ تم رفع الايقاف عن جميع الاتحادات الكويتية ما عدا اتحاد كرة السلة الذي قام بجميع خطوات خارطة الطريق وهو في انتظار اجتماع الاتحاد الدولي للعبة (الفيبا) يوم 28 من يونيو الجاري لرفع الايقاف بشكل كلي وفقاً للتوصية التي رفعها الاتحاد الاسيوي للعبة .

