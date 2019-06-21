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اعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة في الاجتماع الذي عقد مساء الأول من امس، اقامة مسابقة الدوري للموسم المقبل 2019 -2020 بنظام الدرجتين، على ان ينطلق يوم 14 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق مسابقة كأس ولي العهد في 11 ديسمبر المقبل، وتقام بنظام الدوري من مجموعتين، فيما سيختتم الموسم بمسابقة كأس الأمير وتقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على تقام مسابقة كاس الاتحاد في الايام المخصصة للمباريات الدولية الودية، في حين تم تاجيل موعد مباراة كاس السوبر لمزيد من الدراسة. واعتمد مجلس الادارة استقالة الامين العام السابق للاتحاد محمد خليل من منصبه، وتكليف منسق الامانة العامة للاتحاد صلاح القناعي بمهام الامين العام مؤقتاً. ووجه الاتحاد الشكر الى خليل عما قدمه في الفترة السابقة، متمنين التوفيق للقناعي في مهمته الجديدة.

كما كلف الاتحاد رئيس مجلس الادارة الشيخ أحمد اليوسف وعضو الاتحاد ابراهيم الانصاري بحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية المقررة يوم 30 يونيو الحالي، بالاضافة الى ترشيح رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد فاطمة حيات لعضوية اللجنة الاولمبية. واعتمد المجتمعون تعيين عضو الاتحاد فهد الهملان رئيساً للجنة المسابقات، ويضم سالم سعدون نائباً للرئيس بالاضافة الى حامد الشيباني مديرا للجنة. كما قرر المجتمعون اعادة تشكيل اللجنة المالية ولجنة الاستثمار واللجنة الاعلامية ولجنة العلاقات العامة ولجنة المدربين. وتم في الاجتماع الموافقة على اقامة معسكرات خارجية لمنتخبات البراعم وكرة القدم النسائية، كما وافق الاتحاد على قبول استقالة مدير دائرة الحكام حسين شعبان من منصبه.

