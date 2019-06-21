دفتر أحوال

استمراراً للحملات الأمنية التى يقوم بها قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها، وتحت اشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح وبمشاركة مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء عبد الله العلي ومديرعام مديرية أمن محافظة حولي العميد خالد حسن الكندري.

نفذت مديريتا أمن الفروانية وحولي حملة أمنية اول أمس لمداهمة بعض الأماكن المشبوهة للتدقيق على ساكنيها ومرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع المنافذ والمناطق المعنية في الحملة بالمحافظتين لمنع هروب المطلوبين والمخالفين اسفرت عن ضبط 122 شخصاً انتهاء إقامة و12 مخالفاً لقانون الإقامة و 229 بدون إثبات و125 مطلوباً تم تحويلهم للجهات المختصة.

