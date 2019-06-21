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السيطرة على حريق اندلع في منزل مواطن في مدينة سعد العبدالله


أنقذت العناية الإلهية ثم تدخل رجال إطفاء مركز الجهراء الحرفي في الوقت المناسب حياة 6 أشخاص احتجزوا في شقة اندلعت بها النار في منطقة سعد العبدالله، وتم إخراجهم دون أن يصابوا بأذى.
وكان بلاغ قد ورد عصر أول من أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة سعد العبدالله وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز الجهراء الحرفي لموقع الحريق حيث تبين بأن شقة بالدور الثاني اندلعت بها النار وأن 6 أشخاص كانوا محتجزين بالداخل فتم إنقاذهم ونقلهم إلى سطح المنزل ومن ثم تمت محاصرة النار وإخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.


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