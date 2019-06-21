الاخيرة

يعد النظام الغذائي الصحي المتوازن ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة والرشاقة والتمتع بالنشاط والحيوية خلال الحياة اليومية، ولكن كيف يمكن للمرء تحقيق هذا النظام؟

تقول خبيرة التغذية الألمانية إيفون كنيبس إن الأطفال يحتاجون إلى تناول خمس وجبات في اليوم، وذلك لنشاط عملية الأيض لديهم، فضلا عن صغر حجم المعدة لديهم، الأمر الذي لا يتيح لهم الحصول على الطاقة التي يحتاجونها عن طريق ثلاث وجبات فحسب. وأضافت كنيبس أن الوجبات البينية تعد فكرة جيدة للبالغين أيضا، فإلى جانب الوجبات الرئيسية الثلاث يمكن تناول وجبتين بينيتين في صورة مكسرات أو خضروات وفواكه.

أكدت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال على أهمية تناول وجبة الإفطار، وتعد هذه الوجبة مهمة جدا للأطفال، لأنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واستذكار الدروس.

إلى جانب الوجبات الرئيسة الثلاث ينبغي تناول وجبتين بينيتين في صورة مكسرات أو فواكه لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم (الألمانية)

وبالنسبة للبالغين، فإن جال تنصح بتناول شيء ما خلال فترة ما قبل الظهيرة في صورة كوب عصير أو كوب زبادي على الأقل، تفاديا للإصابة بضعف التركيز والتعب. بدورها، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية مارغريت مورلو أن وجبة الإفطار يمكن أن تتألف من خبز وعسل أو مربى أو جبن، ومن الخيارات الجيدة أيضا على مائدة الإفطار رقائق الحبوب الكاملة أو الموسلي غير المحلى والزبادي أو الفاكهة. وأضافت مورلو أن وجبة الغداء ينبغي أن تتألف من البطاطس أو المعكرونة والبقوليات والخضروات، ويجب تناول اللحم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتناول الأسماك البحرية مرة واحدة على الأقل.

وأشارت إلى أنه يمكن للمرء إشباع رغبته في تناول السكريات بواسطة الفاكهة الطازجة أو المجففة.

في المساء يتعين على المرء تناول وجبات صغيرة وخفيفة تفاديا لزيادة الوزن، نظرا لانخفاض نشاط الأيض ليلا، لذا ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الدسمة ليلا وتفضيل الأطعمة الخفيفة، كالزبادي والخضروات والفواكه.

