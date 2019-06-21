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الزبادي تحمي الرجال من سرطان الأمعاء!


كشفت دراسة جديدة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي (ما يعادل كوبين) في الأسبوع يمكن أن يساعد في حماية الرجال من الإصابة بسرطان الأمعاء.
وقال باحثو كلية الطب في جامعة واشنطن بسانت لويس، ميسوري، إن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن حصتين من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر النمو الخلوي أو ما يعرف باسم الأورام الغدية الحميدة، بنسبة 20% مقارنة بغيرهم. وتظهر الأورام الغدية بسبب نمو غير طبيعي يتشكل في بطانة القولون أو المستقيم. ويمكن القول إنها تمهد للإصابة بالسرطان في حال تُركت دون علاج، أي قد تصبح خبيثة. وأوضح الباحثون أن النتائج تدعم الأبحاث السابقة، التي تشير إلى أن تناول لبن الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، عن طريق تغيير نوع وحجم البكتيريا في الأمعاء.


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