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أشارت مواقع متخصصة بشؤون التقنية إلى أن «غوغل» بدأت باختبار ميزات جديدة ستساعد مستخدمي «يوتيوب» على التخلص من إحدى أهم المشكلات التي تؤرقهم.

وتشير التقارير إلى أن مستخدمي «يوتيوب» في الهند وبعضهم في أستراليا بدأوا يلاحظون زرا جديدا أسفل الفيديوهات باسم comments أو «التعليقات»، يتوضع ما بين أزرار الإعجاب وزر النشر share، يمكنهم من خلاله إظهار أو إخفاء التعليقات التي يضعها المستخدمون الآخرون أسفل الفيديو.

كما يتوقع خبراء التقنية أيضا أن يظهر في «يوتيوب» عدد من الميزات التي ستساهم في زيادة دخل الشركة المشرفة عليه، ومنها ميزة إدراج روابط التسوق عبر الإنترنت أسفل الفيديوهات، كما يمكن أن تظهر لمستخدم الموقع أيضا عروض للمنتجات التي تتعلق بالفيديو الذي يشاهده.

وكان القائمون على «يوتيوب» صرحوا بداية يونيو الحالي بأن الموقع سيحجب جميع الإعلانات التابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية، وسيحظر مقاطع الفيديو الرسمية التي تروج للإيديولوجيات المتطرفة مثل التفوق العرقي أو الطبقي.